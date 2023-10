Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Aus Dream 11 Prediction Dream 11 Playing Xi Today Match India Vs Australia Odi World Cup 2023

Ind vs Aus Dream 11: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच की परफेक्ट ड्रीम-11 टीम, यह खिलाड़ी दिलाएंगे सबसे ज्यादा प्वाइंट

IND vs AUS Dream11 Prediction: . टीम इंडिया ODI World Cup 2023 में पहली बार मैदान पर उतर रही है, ऐसे में टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. Dream 11 टीम में इन खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है

Photo credit-@ImTanujSingh Twitter

IND vs AUS Dream11 Prediction: वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के 5वें मैच में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND VS AUS) की टीम आमने-सामने होगी. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला जाना है. टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप में पहली बार मैदान पर उतर रही है, ऐसे में टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया भी भारत के खिलाफ मैच में पूरी तैयारी से उतरेगी. इस मैच में अगर आप ड्रीम 11 टीम (Ind vs Aus dream 11 Prediction) बनाना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में बताएंगे.

एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई की पिच शुरुआत में बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है, हालांकि यहां गेंदबाजों के भी लिए काफी मदद है. विकेट आमतौर पर सूखी होती है, दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी कठिन हो सकती है, इसलिए टॉस जीतकर टीम बल्लेबाजी करना पसंद करती है

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए ड्रीम 11 टीम (IND vs AUS Dream 11)

कप्तान: विराट कोहली

उप कप्तान: ग्लेन मैक्सवेल

विकेट कीपर: केएल राहुल

बल्लेबाज: विराट कोहली, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ

ऑलराउंडर: हार्दिक पांड्या, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस

गेंदबाज: कुलदीप यादव, एडम जैम्पा, जसप्रीत बुमराह

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड ( Ind vs Aus Head to Head records)

कुल मैच- 149

भारत-56

ऑस्ट्रेलिया-83

नतीजा नहीं निकला- 10

IND vs AUS संभावित प्लेइंग 11 (IND vs AUS Possible Playing 11)

भारत प्लेइंग 11

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलिया प्लेइग 11

मिशेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, एडम जैम्पा

