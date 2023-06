Hindi Cricket Hindi

WTC Final- IND vs AUS Live Streaming: जानें- कब, कहां देखें भारत vs ऑस्ट्रेलिया, WTC फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट

India vs Australia WTC Final Live Streaming: All you need to know about live streaming details on Star Sports Network, Match Timings, Venue: वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में ये दोनों टीमें पहुंची हैं, जो बुधवार से खिताबी मैच खेलेंगी.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया @BCCITwitter

India vs Australia WTC Final Test Live Streaming: All you need to know about live streaming details on Star Sports, match timings, venue for IND vs AUS Test at The Oval: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मैच खेलने को तैयार हैं. बुधवार से शुरू होने वाला यह मैच इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर शुरू होगा, जिसके लिए मैच का छठा दिन रिजर्व के तौर पर रखा गया है. अगर मैच के पहले 5 दिन मौसम या कोई अन्य कारण मैच में रुकावट बनते हैं तो छठे दिन उसकी पूर्ति की जाएगी. ऐसे में अगर आप भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग को लेकर चिंतित हैं तो यहां मिलेगी आपको पूरी जानकारी

जानें- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब और कहां देख सकते हैं इस मैच का LIVE Telecast और LIVE Streaming.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल (India vs Australia, ICC WTC Final) मैच कब खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल मैच बुधवार, 7 जून (June 7) से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC का फाइनल मैच लंदन के केनिंग्टन ओवल (Kennington Oval) मैदान पर खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल में कितने बजे होगा टॉस?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल मैच में टॉस दोपहर 2:30 बजे (भारतीय समयानुसार) होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल मैच का लाइव प्रसारण भारत में किस चैनल पर देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल का लाइव प्रसारण भारत में आप स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 2, स्टार स्पोर्ट्स 2 एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिल एसडी+एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु एसडी+एचडी, स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़ पर देख सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग आप कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ICC WTC फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आप डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

