IND vs AUS: राजकोट ODI से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, Ishan Kishan हुए बाहर

IND vs AUS, 3rd ODI: राजकोट में तीसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले से पहले बीसीसीआई (BCCI) ने बड़ा अपडेट दिया है. बीसीसीआई (BCCI) ने बयान जारी कर बताया है कि इशान किशन बीमार है और तीसरे वनडे में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. इस बयान में आगे बताया कि चार स्थानीय स्टेट खिलाड़ी – धर्मेंद्र जड़ेजा, प्रेरक मांकड़, विश्वराज जाडेजा और हार्विक देसाई पूरे मैच के दौरान ड्रिंक्स और फील्डिंग के लिए टीम का सहयोग करेंगे.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है. सीरीज के पहले 2 मैचों में कोहली और रोहित टीम का हिस्सा नहीं थे.

ऑस्ट्रेलिया ने पांच बदलाव किए हैं. कमिंस, मार्श के साथ-साथ मैक्सवेल और स्टार्क की वापसी हुई है. अश्विन भी आज का मुक़ाबला नहीं खेल रहे हैं. अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर आज का मैच खेलेंगे.

UPDATE: Ishan Kishan was unavailable for selection for the 3rd ODI due to an illness.

Additionally, four local state players – Dharmendra Jadeja, Prerak Mankad, Vishwaraj Jadeja and Harvik Desai will support the team for drinks and fielding throughout the match.#TeamIndia |…

