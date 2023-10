0 0 W 0 0 W: जॉश हेजलवुड ने तोड़ी भारतीय बल्लेबाजी की कमर, एक ही ओवर में रोहित-अय्यर को आउट किया

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे विश्व कप 2023 में जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 199 पर रोका को फैंस को लगा कि ये मैच एकतरफा होगा यानि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी आसानी से दो अंक लेकर टूर्नामेंट में अपना खाता खोलेगी. लेकिन चेपॉक की स्पिन फेंड्रली पिच पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों ने भारत के शीर्ष बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी.

200 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में विकेट खोया जब मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) को स्लिप पर कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट कराया.

हालांकि टीम इंडिया को असली मुश्किल का सामना दूसरे ओवर में करना पड़ा जब जॉश हेजलवुड (Josh Hazlewood) अटैक में आए और एक के बाद एक भारत को दो बड़े विकेट चटकाए.

The Chennai crowd is stunned into silence!

India have lost Ishan Kishan, Rohit Sharma and Shreyas Iyer early.#CWC23 #INDvAUS pic.twitter.com/85nBGVjWBm

— Shahbaz Ammad (@ShahbazAmmad38) October 8, 2023