IND vs AUS- खराब फॉर्म से जूझ रहे KL राहुल की छुट्टी, दो बदलाव के साथ उतरी टीम इंडिया, देखें- इंदौर टेस्ट का प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy 2023) के पहले दो टेस्ट मैच जीतने के बाद तीसरे टेस्ट में भारत ने अपनी कमजोरियों से निपटने का काम भी शुरू कर दिया है. टेस्ट क्रिकेट में लगातार फ्लॉप साबित हो रहे केएल राहुल यहां खेले गए पहले दो टेस्ट में भी फ्लॉप रहे थे. इसके बाद से मांग उठ रही थी बेहतरीन फॉर्म के बावजूद बेंच पर बैठे शुभमन गिल (Shubman Gill) को मौका मिलना चाहिए और तीसरे टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान ने यही फैसला लेकर फैन्स का दिल जीत लिया.

इसके अलावा दिल्ली टेस्ट में 4 विकेट लेने वाले सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को भी आराम दिया गया है. उनकी जगह उमेश यादव (Umesh Yadav) को मौका मिला है. बुधवार, 1 मार्च को इंदौर में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

इस बीच युवा शुभमन गिल को पिछले कुछ समय में भारतीय टीम में तीनों फॉर्मेट में जोरदार रन बनाए हैं. उन्हें जहां भी मौका मिला है और उन्होंने खुद को साबित किया है. वह तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने के बावजूद इस सीरीज के पहले दो मैचों में बेंच सेंक रहे थे. लेकिन आज उन्हें यहां मौका मिला है.