इंदौर: वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारतीय टीम की तैयारियां दुरुस्त नजर आ रही हैं. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैच अपने नाम कर लिए. रविवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम पर खेले गए मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रन के बड़े अंतर से हराया. डकवर्थ लुईस से मैच का नतीजा निकला. लेकिन भारतीय टीम ने खेल के हर आयाम में पांच बार की चैंपियन टीम को मात दी.

सीरीज के पहले दो मैचों में भारत ने अपने बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया था. रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पंड्या जैसे बड़े खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं थे फिर भी भारत ने जीत हासिल की. केएल राहुल को इन दो मैचों में भारत की कमान सौंपी गई.

Shreyas Iyer is adjudged Player of the Match for his fantastic knock of 105 runs as #TeamIndia win by 99 runs (D/L) method.

राहुल ने इस जीत के बाद कहा, ‘जब मैंने सुबह विकेट देखा तो मुझे नहीं लगा था कि इस पर गेंद इतना स्पिन होगी.’ भारत ने 399 का स्कोर बनाया था. राहुल ने माना कि अगर बोर्ड पर इतना स्कोर हो तो टीम को बहुत भरोसा मिलता है. उन्होंने कहा, ‘जब आप 400 रन बनाते हैं तो इससे आपको बहुत आत्मविश्वास मिलता है.’ राहुल ने खिलाड़ियों की उपलब्धता के बारे में कहा कि यह उनके हाथ में नहीं है. उन्होंने कहा, ‘यह हमारे हाथ में नहीं है. हमारा काम बिलकुल स्पष्ट है. प्लेइंग इलेवन में चुने गए हर खिलाड़ी को अपना काम करना होगा. हर कोई इस दौर से गुजरा है. आपको लगातार बेहतर होते रहना होगा और अपनी बारी का इंतजार करना होगा.’

भारतीय टीम ने सीरीज भले ही जीत ली हो लेकिन फील्डिंग को लेकर सवाल रहे. उन्होंने कहा, ‘हमने कुछ कैच छोड़े हैं लेकिन लाइट्स में फील्डिंग करना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है. खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए कोच कड़ी मेहनत कर रहे हैं. कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं. खिलाड़ियों में प्रतिबद्धता होनी चाहिए. हम इससे सीखेंगे.’

राहुल ने कहा कि वर्ल्ड कप अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हर खिलाड़ी इसके लिए तैयार रहना चाहता है. हमें चुनौतियों का आदी होना होगा.

That's that from the 2nd ODI.

Jadeja cleans up Sean Abbott as Australia are all out for 217 runs in in 28.2 overs.#TeamIndia take an unassailable lead of 2-0.#INDvAUS pic.twitter.com/LawVWu2JI8

— BCCI (@BCCI) September 24, 2023