टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की गजब की फॉर्म से भारतीय टीम मैनेजमेंट और कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) गदगद हैं. रोहित शर्मा ने कहा कि सूर्यकुमार यादव को उन्होंने खेलते देखा है और वह इन दिनों एक अलग ही स्तर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. इस मौके पर रोहित ने पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की भी तारीफ की.Also Read - सूर्यकुमार यादव से खौफजदा हैं ऑस्‍ट्रेलियाई कोच, बयान में दिखा T20 WC को लेकर डर

सलामी बल्लेबाज शर्मा और केएल राहुल को सस्ते में आउट होने के बाद यादव ने 48 गेंदों में 69 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को 30/2 से उबरने में मदद की. उन्होंने और विराट कोहली, ने तीसरे विकेट के लिए 104 रन जुटाकर भारत को जीत की राह पर ला खड़ा किया. उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव हर बार मौका मिलने पर बल्ले से काफी सुसंगत रहे हैं. Also Read - अक्षर पटेल ने भारतीय प्लेइंग इलेवन में रवींद्र जडेजा की कमी पूरी की : ऑस्ट्रेलियाई कोच मैकडोनाल्ड

SKY dazzled & how! 🎇 🎇

ICYMI: Here's how he brought up his 5⃣0⃣ before being eventually dismissed for 69.

Don’t miss the LIVE coverage of the #INDvAUS match on @StarSportsIndia @surya_14kumar pic.twitter.com/UVjsjSmKdC

— BCCI (@BCCI) September 25, 2022