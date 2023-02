IND vs AUS ODI Series: ऑस्ट्रेलिया ने किया वनडे टीम का ऐलान, भारत के खिलाफ इन 16 खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे कंगारू

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज (IND vs AUS ODI Series) के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में तीन खिलाड़ियों की वापसी हुई है. ये वे खिलाड़ी हैं, जो चोट चलते लंबे समय से बाहर चल रहे थे. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 17 मार्च से होगी.

भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जिन कंगारुओं की टीम में ग्लेन मैक्सेवल, मिचेल मार्श और झाय रिचर्डसन की वापसी हुई है. पैट कमिंस ही वनडे टीम की भी कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे. उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम अभी चार मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेल रही है. मेहमान टीम को पहले दो टेस्ट में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है.

डेविड वॉर्नर, एश्टन एगर और पैट कमिंस, जो इस सप्ताह टेस्ट सीरीज के बीच में ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे, उन्हें भी वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया है. इसके अलावा कई स्टार खिलाड़ी भी टीम में शामिल हैं. इनमें कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. साथ ही स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशाने जैसे बल्लेबाज स्क्वॉड का हिस्सा हैं.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: पैट कमिंस (कप्तान), सीन एबॉट, एश्टन एगर, स्टीव स्मिथ, एलेक्स केरी, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मारनस लाबुशेन, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, झाय रिचर्डसन, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वॉर्नर, एडम जम्पा.