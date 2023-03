IND vs AUS- पैट कमिंस की मां का निधन, काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरेंगे खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) की मां मारिया कमिंस का लंबी बीमारी से लड़ते हुए शुक्रवार को सिडनी में निधन हो गया. अब से कुछ देर पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर ट्वीट कर कमिंस और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. भारत के खिलाफ अहमदाबाद में टेस्ट मैच खेल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी इस दुख की घड़ी में शोक व्यक्त करने के लिए अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर मैच में उतरेंगे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने टि्वटर हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया, ‘बीती रात मारिया कमिंस का निधन हो गया, जिससे हम गहरे दुख में हैं. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की ओर से पैट, कमिंस परिवार और उनके दोस्तों के प्रति हम संवेदनाएं जताते हैं. ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम आज उनके सम्मान में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरेगी.’