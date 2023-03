Hindi Cricket Hindi

IND vs AUS: मैच से पहले कप्तानों को खास कैप, दोनों प्रधानमंत्रियों ने रथ पर लगाया मैदान का चक्कर

भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती को 75 साल हो गए हैं. इस मौके पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अहमदाबाद आकर यह टेस्ट मैच देखने का फैसला किया. दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपनी-अपनी टीम के कप्तानों को खास कैप भी सौंपी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) की टीमें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy 2023) का चौथा और आखिरी मैच खेल रही हैं. दोनों देशों के लिए यह खास मौका है क्योंकि दोनों देश यहां अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर सेलीब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंथनी अल्बनीस स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे हैं.

इस खास मौके पर दोनों ने मैच से पहले अपनी-अपनी टीम के कप्तान को खास कैप सौंपी. इसके बाद जब मैच से पहले टॉस हुआ तो पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीस ने एक स्पेशल रथ पर सवार होकर मैदान का चक्कर काटा और यहां आए दर्शकों का अभिवादन किया.

Incredible moments 👏👏 The Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji and the Honourable Prime Minister of Australia, Mr Anthony Albanese take a lap of honour at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad@narendramodi | @PMOIndia | #TeamIndia | #INDvAUS | @GCAMotera pic.twitter.com/OqvNFzG9MD — BCCI (@BCCI) March 9, 2023

इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री अपनी-अपनी टीम के साथ पिच के करीब पहुंचे और यहां मैच से पहले हुए राष्ट्रगान के वक्त टीम के साथ खड़े नजर आए. बता दें मोदी और अल्बनीस ने जिस रथ में सवार होकर मैदान का चक्कर लगाया है वह सोने का मुलम्मा चढी गोल्फ कार है, जिसे खास तौर से सजाया गया था. एक स्थानीय अधिकारी ने बुधवार को बताया था, ‘इसी गोल्फ कार में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के दौरान स्टेडियम का चक्कर लगाया था.’

The Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji presents the special cap to #TeamIndia captain @ImRo45 while The Honourable Prime Minister of Australia, Mr Anthony Albanese presents the cap to Australia captain Steve Smith.@narendramodi | @PMOIndia | #INDvAUS pic.twitter.com/8RH70LOx0v — BCCI (@BCCI) March 9, 2023

इस मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलिया 25 ओवर का खेल पूरा होने तक 2 विकेट गंवाकर 73 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद शमी ने एक-एक विकेट अपने नाम कर लिया है. भारत के नजरिए से इस टेस्ट मैच में जीत जरूरी है क्योंकि यहां जीतक वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगातार दूसरी बार क्वॉलीफाई कर लेगा.

As two cricket-loving nations, Australia and India share a fierce but friendly rivalry. At the heart of this contest is genuine respect, reflecting the affection and friendship between our peoples. pic.twitter.com/Bf1bFfpw6t — Anthony Albanese (@AlboMP) March 9, 2023

ऑस्ट्रेलिया की टीम इंदौर टेस्ट जीतकर पहले ही इस खिताबी मुकाबले के लिए क्वॉलीफाई कर चुकी है. फिलहाल भारतीय टीम 4 टेस्ट की इस सीरीज में 2-1 से आगे है. ऑस्ट्रेलिया को सीरीज के अंतिम दो टेस्ट अपने नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना खेलने पड़े हैं. कमिंस की मां गंभीर रूप से बीमार हैं और ऐसे में कमिंस ने यह वक्त अपनी मां और परिवार के साथ बिताने का फैसला किया. इसके चलते वह दिल्ली टेस्ट के बाद स्वदेश लौट गए थे. कमिंस के बाद स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं.

