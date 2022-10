टी20 वर्ल्ड कप में भारत का अभियान शुरू होने से पहले एक बार फिर स्टार खिलाड़ी को चोट चिंता बढ़ाती दिख रही है. भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में अभी अपना अभियान शुरू भी नहीं किया है और उसके तीन खिलाड़ी पहले ही चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं. रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर इस टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बन पाए हैं और अब युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चिंता बढ़ाते नजर आ रहे हैं.Also Read - सूर्यकुमार यादव के अजीब डिसमिसल पर केन रिचर्डसन ने कहा- स्टार्क की गेंद उसके सिर पर लगना हमारे लिए सही था

भारतीय टीम सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रही थी. इस दौरान जब टीवी कैमरा पर ऋषभ पंत नजर आए, तो उनकी तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली थीं. हालांकि पंत यहां आराम से बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे. लेकिन जब नजर उनके घुटने पर पड़ी तो फैन्स के माथे पर पेशानी बढ़ गई.

ऋषभ पंत के दाएं घुटने पर आइस पैक लगा था और वह इसकी सिंकाई कर रहे थे. हालांकि टीम मैनेजमेंट की ओर से अभी तक उनकी चोट पर कुछ साफ नहीं किया गया है.

Looks like #RishabhPant hurt his leg in the practice.

Hope it is not serious 🤞#T20WorldCup #TeamIndia pic.twitter.com/sVVFwoPUWV

