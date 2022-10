Virat Kohli Throw To Get Tim David Run Out Goes Viral: विराट कोहली जब मैदान पर होते हैं तो उनका जोश देखते ही बनता है. आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में जब टीम इंडिया अपने 187 रन के लक्ष्य को बचा रही थी तो मैच के अंतिम पलों में मुश्किल में दिख रही थी. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने यहां यही तय किया कि वह इस मैच को अंतिम लम्हे तक नहीं छोड़ेंगे.Also Read - अभ्यास मैच में मोहम्मद शमी का धमाल, चार गेंदो पर लिए चार विकेट लेकिन नहीं मिली हैट्रिक

इसकी शुरुआत का पहला मौका विराट कोहली को मिला, जब पारी के 19वें ओवर में उन्होंने टिम डेविड को रन आउट करके उनकी पारी खत्म कर दी. यहां से मैच का पासा ही पलट गया और भारत हारी बाजी जीत गया.

सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच में कोहली ने कमाल की फील्डिंग ने कंगारू टीम को थर्रा कर रख दिया. ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी. टिम डेविड और जोश इंग्लिस मैदान पर थे और कंगारू टीम यहां जीत से सिर्फ 16 रन ही दूर थे. लेकिन कोहली बखूबी जानते हैं कि ऐसे मैचों का पासा पलटने के लिए आखिर किस चीज की दरकार होती है.

देखें- विराट कोहली के रन आउट का यह VIDEO

उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट से दौड़ लगाकर गेंद को उठाया और टिम डेविड को हवा में लहरते हुए थ्रो फेंककर रन आउट कर दिया. इस पल ने पूरा मैच ही पलट दिया. इससे पहले हर्षल पटेल ने ओवर की पहली गेंद पर कमाल की यॉर्कर पर कप्तान आरोन फिंच को बोल्ड किया था. फिंच ने 54 गेंद पर 79 रन की पारी खेली. इसके अगली गेंद पर पटेल ने जोश इंग्लिस को गेंद फेंकी. उन्होंने गेंद को ऑन साइड पर खेला और रन के लिए दौड़ पड़े.

विराट कोहली ने अपनी दाईं ओर दौड़ लगाई. गेंद को एक हाथ से पकड़ा और थ्रो कर दिया. कोहली का सीधा थ्रो विकेट पर जाकर लगा. यह कमाल का रन आउट था यहां टिम डेविड उनका शिकार हो गए और अंपायर के आउट देने से पहले ही पवेलियन की ओर चल दिए.

इस मौके पर कोहली की फुर्ती देखने वाली थी और डेविड सिर्फ 2 गेंद पर 5 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद उन्होंने मैच के आखिरी ओवर में एक और बेहरतीन कैच भी लपका था. यह कैच पैट कमिंस का था, जो छक्के के लिए जा रहा था लेकिन विराट ने बाउंड्री लाइन से कुछ सेंटीमीटर पहले ही इसे अपने हाथों में कैद कर लिया.