IND vs AUS- रविचंद्रन अश्विन के 450 विकेट पूरे, इस क्लब में सबसे तेज एंट्री करने वाले दूसरे गेंदबाज

टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में एक और खास उपलब्धि अपने नाम कर ली. नागपुर टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने एलेक्स कैरी को आउट कर अपना 450वां टेस्ट विकेट अपने नाम किया. 450 विकेट लेने वाले वह दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. अब वह सबसे तेज 450 विकेट लेने के मामले में मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे गेंदबाज हैं.

मुथैया मुरलीधर ने अपने 80वें टेस्ट में यह कारनामा अपना नाम किया था. इसके बाद अश्विन का नाम आया है, जिन्होंने अपने 89वें टेस्ट में यह उपलब्धि दर्ज की. 450 विकेट लेने वाले अश्विन दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं. उनसे आगे अनिल कुंबले का नाम है, जिनके नाम 619 विकेट हैं.