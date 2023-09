IND vs AUS सीरीज Ravichandran Ashwin के लिए ट्रायल नहीं है : प्लेयर रोटेशन पॉलिसी पर Rahul Dravid का बयान

मोहाली, 21 सितंबर | भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले गुरुवार को कहा कि रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की क्षमता के गेंदबाज को ‘ट्रायल’ पर नहीं रखा जाता जबकि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) जैसी क्षमता के खिलाड़ी को विश्व कप टीम में अपनी जगह की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

अश्विन और वाशिंगटन सुंदर को अक्षर पटेल के संभावित विकल्प के रूप में टीम में जगह दी गई है और अगर यह स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर जांघ की चोट से उबरने में नाकाम रहता है तो इन दोनों में से किसी एक को टीम में जगह मिल सकती है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज को अश्विन और वाशिंगटन के बीच ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है. द्रविड़ हालांकि अनुभवी ऑफ स्पिनर अश्विन के दर्जे के खिलाड़ी के लिए ‘ट्रायल’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते.

द्रविड़ ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, ‘‘मैं यह नहीं कहूंगा कि यह उसके (अश्विन के लिए) लिए ट्रायल या कुछ और है, हमें उसके स्तर का पता है. यह उसके पास इस प्रारूप में खेलने का मौका है और हम बस उसे दो या तीन मैच खेलने का मौका देना चाहते हैं.’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमारे पास अश्विन जैसा खिलाड़ी है तो किसी के चोटिल होने पर हम और किस पर भरोसा कर सकते हैं, यह हमारे लिए दुआ की तरह है. यह उसके लिए खुद को परखने का मौका है क्योंकि वह लंबे समय से 50 ओवर का क्रिकेट नहीं खेला है.’’

अश्विन ने 113 मैच में 151 वनडे विकेट चटकाए हैं लेकिन पिछले छह साल में 50 ओवर के सिर्फ दो मैच खेले हैं. अक्षर अगर टीम में जगह नहीं बना पाते हैं तो अश्विन अपने अनुभव के साथ आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के दावेदार होंगे.

अश्विन को 19 महीने बाद इस फॉर्मेट में खिलाने के कारण पर द्रविड़ ने कहा, ‘‘अश्विन जैसा खिलाड़ी आपको अनुभव देता है, आठवें नंबर पर बल्ले से योगदान देने की क्षमता. ऐसे व्यक्ति जिसके बारे में मौका बनने की स्थिति में हमने हमेशा सोचा है, जो निश्चित तौर पर हमारी योजना का हिस्सा है.’’

‘We want to play good cricket in the series.’

Hear what #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid had to say ahead of the #INDvAUS ODI series opener pic.twitter.com/6oJtl02x0C

— BCCI (@BCCI) September 21, 2023