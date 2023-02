IND vs AUS 2nd test: दूसरे टेस्ट से भी बाहर हुआ यह भारतीय बल्लेबाज, जसप्रीत बुमराह को लेकर आई बड़ी जानकारी

IND vs AUS 2nd test: भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 फरवरी से दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए हैं. अय्यर पीठ की चोट के कारण पहले टेस्ट में नहीं खेल पाए थे. वह अब भी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में ‘रिहैब’ प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जिससे टीम प्रबंधन के उनके टेस्ट मैच में उतारने का जोखिम उठाने की संभावना नहीं है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) का दूसरा टेस्ट शुक्रवार से फिरोजशाह कोटला में खेला जाएगा और देखना होगा कि अय्यर टीम से जुड़ते हैं या नहीं. अय्यर ने बेंगलुरू में एनसीए में ‘रिहैबिलिटेशन’ कार्यक्रम के कुछ वीडियो पोस्ट किये थे जिसमें वह ट्रेनर एस रजनीकांत के साथ थे.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर ‘स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग’ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी के मानदंड के अनुसार उन्हें कम से कम एक घरेलू मैच खेलना जरूरी होगा. इसलिए अय्यर को सीधे टेस्ट मैच में नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि इसमें उन्हें 90 ओवरों के लिए फील्डिंग करनी होगी और लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है.

यह देखना दिलचस्प होगा कि चेतन शर्मा की अगुआई वाली चयन समिति एक से पांच मार्च तक मध्य प्रदेश के खिलाफ होने वाले ईरानी कप मैच के लिए अय्यर को फिटनेस साबित करने के लिए शेष भारत टीम में शामिल करती है या नहीं. चयन समिति ने रविंद्र जडेजा को फिटनेस साबित करने के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए कहा था.