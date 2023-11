Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Aus Steve Smith Was Not Out Fans Angry Over Bad Umpiring See Reaction Here

IND vs AUS: आउट नहीं थे स्टीव स्मिथ, खराब अंपायरिंग पर भड़के फैंस, यहां देखें रिएक्शन

वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में स्टीव स्मिथ खराब अंपायरिंग का शिकार बने. स्मिथ नॉटआउट थे लेकिन डीआरएस बचाने के चक्कर में पवेलियन लौट गए.

PIC- TWITTER

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे वर्ल्ड कप फाइनल में स्टीव स्मिथ के आउट होने से अंपायरिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं. दरअसल, जसप्रीत बुमराह की गेंद पिच से काफी बाहर टप्पा खाई और फिर एंगल के साथ अंदर आई. स्टीव स्मिथ चूक गए और गेंद उनके पैड पर जाकर लगी. बुमराह की जोरदार अपील के बाद अंपायर उंगली उठा दी. स्मिथ ने नॉन स्ट्राईकर एंड पर खड़े ट्रेविस हेड से पूछा लेकिन हेड ने उन्हें चले जाने के लिए कह दिया. इसके बाद स्मिथ ने पवेलियन की राह पकड़ी और मैदान के बाहर चले गए.

Trending Now

स्मिथ के आउट होने के बाद रिप्ले में दिखा कि गेंद विकेट से टकरा नहीं रही थी. यानी स्मिथ नॉटआउट थे लेकिन डीआरएस बचाने के चक्कर में वह अपना विकेट तोहफे में देकर चले गए.

You may like to read

बुमराह ने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ के रुप में भारत को तीसरी सफलता दिलाई. बुमराह की ये गेंद गुड लेंथ थी जो ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद एंगल के साथ अंदर आई जिसे स्मिथ डिफेंड करने गए लेकिन गेंद उनके अनुमान से काफ़ी धीमी आई और यहीं स्मिथ चकमा खा गए. गेंद के पैड पर लगते ही अपील हुई और अंपायर ने आउट का इशारा कर दिया.

स्मिथ के गलत आउट देने के बाद अब सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. एक तरफ जहां कुछ लोग अंपायरिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग स्मिथ की भूल को ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं.

🚨 It was not out, but Steve Smith did not review !#INDvsAUSfinal pic.twitter.com/WIQVxWhiKp — Haroon 🏏🌠 (@Haroon_HMM) November 19, 2023

For an experienced cricketer like Steve Smith to not review that LBW was shocking #INDvAUS #CWC2023Final pic.twitter.com/r2z1gdnZEr — Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) November 19, 2023