Cheteshwar Pujara 100th Test: सुनील गावस्कर बोले- यह काम कर पहले भारतीय बन जाओ पुजारा

टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं. भारत की ओर से 100 टेस्ट खेलने वाले वह 13वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे दिल्ली टेस्ट में पुजारा के 100वें टेस्ट से पहले भारत के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने उन्हें 100वें टेस्ट के लिए बनी खास कैप भेंट की. इस मौके पर गावस्कर ने पुजारा की तारीफ में खास स्पीच भी दी. इस मौके पर उन्होंने पुजारा से 100वें टेस्ट में शतक जमाने की ख्वाइश भी की.

इस मौके पर गावस्कर ने कहा, ‘जब हम बचपन से ही खेलते हुए बड़े होते हैं. तब चाहें हम घर में खेल रहे हों या गली में या फिर मैदान में. हम सभी भारत के लिए खेलने का सपना देखते हैं. यह अविश्वसनीय अहसास होता है और आप इसे बार-बार करना चाहते हैं. आपको इसके लिए खूब मेहनत, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है. ताकि खराब दौर में भी अपना मनोबल ऊंचा रख सकें और इस पर फोकस रखना होता है कि काम पूरा कर सकें.’

𝗔 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗿𝗶𝘀𝗵! 💯 Golden words from the legendary Sunil Gavaskar as he felicitates @cheteshwar1 on his landmark 100th Test 👏🏻👏🏻

उन्होंने कहा, ‘यह ऐसा है मानो जब आप बैटिंग के लिए जाते हो तो ऐसा लगता है कि आप अपने साथ भारतीय झंडा लेकर जा रहे हो. आपने भारत के लिए अपना शरीर दांव पर लगा दिया है.’ जब गावस्कर पुजारा की तारीफ में यह बातें बोल रहे थे, तब पुजारा के साथ भारतीय टीम के उनके साथी खिलाड़ी, पुजारा के पिता और उनकी पत्नी भी उनके साथ थीं.

इस मौके पर गावस्कर ने उनसे कहा, ‘आप इसके सही आदर्श हैं कि सपने सच करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास की जरूरत होती है. आपको चोटें लगीं, फिर भी आप उठे और आपने खुद को ऐसा बनाया कि बॉलरों को आपका विकेट लेने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी. 100 टेस्ट क्लब में आपका स्वागत है.’