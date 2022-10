भारतीय टीम के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्‍ड कप प्रैक्टिस मैच के दौरान अर्धशतक बनाकर आउट हुए. उन्‍होंने छह चौकों और एक छक्‍के की मदद से इस मुकाबले के दौरान 33 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली. क्‍या मैच के दौरान सूर्या का बल्‍लेबाजी का बिल्‍कुल मूड नहीं था और वो बिना दिलचस्‍पी के ही क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरे थे. ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि भारतीय बल्‍लेबाज को स्‍वयं ऐसा कहते हुए सुना गया.Also Read - LIVE NAM vs NED T20 World Cup 2022 Score and Updates : नामीबिया ने नीदरलैंड को जीत के लिए दिया 122 रन का लक्ष्‍य

जी हां, इस वक्‍त सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रह है जिसमें सूर्यकुमार यादव यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मारने का बि‍ल्‍कुल भी मूड नहीं कर रहा है. यह वाक्‍या भारतीय बल्‍लेबाजी के दौरान 20वें ओवर का है. उस वक्‍त सूर्या अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे. मजेदार बात यह है कि यह कहने के बाद अगली ही गेंद पर वो आउट हो गए. केन रिचर्ड्सन ने उन्‍हें कॉट एंड बोल्‍ड किया. जरा आप भी इस वीडियो को देखिए. Also Read - T20 World Cup 2022- AUS vs IND, वॉर्म अप मैच के हाइलाइट्स, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को यूं दी मात

@surya_14kumar – Maarne ka mood hi nahi ho raha yaar

Got out very next ball #AUSvIND #T20WorldCup #T20WorldCup2022 pic.twitter.com/TWBM2zSAtA

— Aditya Kukalyekar (@adikukalyekar) October 17, 2022