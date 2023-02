IND vs AUS: धर्मशाला टेस्ट का स्थान बदला, अब इंदौर में होगा तीसरा टेस्ट मैच

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच पूर्व निर्धारित तीसरे टेस्ट मैच के स्थान में बदलाव किया गया है. अब यह टेस्ट मैच धर्मशाला में न होकर इंदौर में खेला जाएगा. धर्मशाला स्टेडियम की आउटफील्ड तैयार नहीं थी, जिसके चलते बीसीसीआई ने सीरीज के इस टेस्ट मैच का स्थान बदला है. बीसीसीआई ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 1 से 5 मार्च को होने वाले इस मैच को अब इंदौर के होल्कर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. मैच की तारीखों में कोई बदलाव नहीं है.

बीसीसीआई ने बताया, ‘हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कड़ी सर्दी पड़ रही है, जिसके चलते मैदान पर घास का घनत्व तेजी से तैयार नहीं किया जा सकता है और इस विकसित करने में थोड़ा समय लगेगा. आउटफील्ड पर पर्याप्त घास न होने के चलते इस मैच को धर्मशाला से इंदौर शिफ्ट किया गया है.’