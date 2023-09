IND vs AUS- कप्तान Rohit Sharma ने दिखाया बड़ा दिल, विनिंग ट्रॉफी को नहीं लगाया हाथ

राजकोट. टीम इंडिया (Team India) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को खत्म हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में फेवरेट के तौर पर अपना दावा और मजबूत किया है. भारत ने इस सीरीज के शुरुआती 2 वनडे अपने प्रमुख खिलाड़ियों के बगैर खेले थे, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma), स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) जैसे खिलाड़ी शामिल नहीं थे. लेकिन भारतीय टीम ने इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को पहले दो वनडे में ही हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया था.

बुधवार को राजकोट में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में भारत के पास ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसका सूपड़ा साफ करने का मौका था. लेकिन वह 66 रनों से हार गई. टीम के प्रदर्शन पर चर्चा के लिए आए तो उन्होंने अपने एक खास जेश्चर से अपने फैन्स का दिल जीत लिया.

Captain @ImRo45 & @klrahul collect the @IDFCFIRSTBank Trophy as #TeamIndia win the ODI series 2⃣-1⃣ 👏👏#INDvAUS pic.twitter.com/k3JiTMiVGJ

— BCCI (@BCCI) September 27, 2023