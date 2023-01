ईशान किशन ने बताया- क्या छक्के-चौके से ही टेस्ट क्रिकेट में खोलेंगे अपना खाता?

ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद झारखंड के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है. वह इससे काफी उत्साहित हैं और उन्होंने कहा कि वह बखूबी जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में ही खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है और वह यहां भी खुद को साबित करना चाहते हैं.

भारतीय टेस्ट टीम में चयन के बाद ईशान ने अपने साथी खिलाड़ी शुभमन गिल से एक खास बातचीत की, जिसका वीडियो बीसीसीआई ने अपने टि्वटर अकाउंट पर शेयर किया है. गिल ने यहां उनसे टेस्ट में खाता खोलने के स्टाइल पर बात की है.

बीसीसीआई ने अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है. 2 मिनट 43 सेकंड के इस वीडियो में शुभमन गिल ईशान किशन का इंटरव्यू कर रहे हैं और वह पहली बार टेस्ट टीम में चुने जाने के बाद उनके अहसास और आगे की प्लानिंग पर सवाल पूछ रहे हैं.

ईशान किशन इन दिनों भारतीय टीम के साथ वनडे टीम में भी हैं हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक बनाने के बावजूद उन्हें श्रीलंका के खिलाफ किसी भी मैच में प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली.