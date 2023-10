IND vs AUS: पैट कमिंस ने माना- चेपॉक में भारतीय स्पिनरों से निपटना ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चुनौती

चेन्नई, सात अक्टूबर | ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने कहा कि रविवार को भारत के खिलाफ होने वाले विश्व कप मैच में चेपॉक की धीमी गति के गेंदबाजों को मदद पहुंचाने वाली पिच पर भारतीय स्पिनरों से निपटना उनकी टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. भारत इस मैच में अपने तीनों स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav), रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के साथ उतर सकता है.

कमिंस ने शनिवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, ‘‘उनके पास बहुत अच्छा गेंदबाजी अटैक है खासकर घरेलू परिस्थितियों में उनके गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं. इसलिए हमारे लिए यह एक चुनौती होगी.’’

हालांकि कमिंस को उम्मीद है कि भारत के स्पिनरों के खिलाफ खेलने का पिछला अनुभव उनके लिए फायदेमंद होगा. उन्होंने कहा, ‘‘अच्छी बात यह है कि हमने उनका कई बार सामना किया है. इसलिए हमारे बल्लेबाजों की उनके खिलाफ खेलने के लिए अपनी रणनीति होगी. हमें कुछ अवसरों पर उनके खिलाफ सफलता मिली है जबकि कुछ अवसरों पर उन्होंने हमारे खिलाफ अच्छी गेंदबाजी की है.’’

