अहमदाबाद में भारत-ऑस्ट्रेलिया फाइनल से पहले सब कुछ महंगा, होटल के एक दिन का किराया एक लाख के पार

अहमदाबाद. आईसीसी वनडे विश्‍व कप फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने-सामने होगी. फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस ग्रैंड फिनाले को लेकर क्रिकेट फैंस में उत्साह हैं. हालांकि होटलों के महंगे किराए और फ्लाइट टिकट के लिए क्रिकेट फैंस की टेंशन बढ़ा दी है, मैच देखने के लिए फैंस को अपनी जेब ढीली करनी होगी. लक्जरी होटल में अहमदाबाद में एक रात ठहरने के लिए करीब एक लाख रुपये चार्ज कर रहे हैं.

इसके अलावा उड़ान की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे अहमदाबाद के लिए राउंड-ट्रिप टिकटों में 200-300 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. फाइनल से एक दिन पहले दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान की कीमत अब 15 हजार रुपये है. आवास और टिकट फैंस के लिए एक कठिन चुनौती बन गई है. विश्‍व कप कार्यक्रम की घोषणा के बाद क्रिकेट फैंस को उड़ान की लागत में बढ़ोतरी और अत्यधिक होटल टैरिफ का सामना करना पड़ा, जैसे ही भारत ने फाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया, स्थिति और खराब हो गई, अहमदाबाद में होटल की कीमतें आसमान छूने लगीं.

फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ गुजरात’ के अध्यक्ष नरेंद्र सोमानी के मुताबिक अहमदाबाद के स्टेडियम की क्षमता सवा लाख से भी ज्यादा है. 30 से 40 हजार के बीच दर्शक बाहर के हो सकते हैं, अहमदाबाद में बस पांच हजार ही रूम हैं और पूरे गुजरात की बात करें तो तीन से पांच स्टार होटलों के दस हजार रूम है. ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए मैच देखना आसान नहीं होने वाला है.

#WATCH | Gujarat: On the increase of hotel rent due to the ICC World Cup Final scheduled in Ahmedabad, President of the Federation of Hotel & Restaurant Association of Gujarat, Narendra Somani says, “India has reached the finals and the excitement is seen not just in India but… pic.twitter.com/imTxieOXeQ

— ANI (@ANI) November 16, 2023