Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Aus World Cup 2023 Final Live Streaming When Where And How To Watch Match Free On Mobile Apps Tv And Laptop

IND VS AUS Final Live Streaming: भारत-ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगें, यहां जानें पूरी डिटेल्स

India vs Australia World Cup 2023 final FREE Live Streaming: क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में रविवार को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) का मैच अहमदाबाद (Ahmedabad) में खेला जाएगा. आइए जानते हैं इस मैच को आप फ्री में कब और कहां कैसे लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे.

(Photo credit-BCCI)

IND vs AUS World Cup Final Free Live Streaming: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup Final) के फाइनल में रविवार 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया की टक्कर होगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस का उत्साह चरम पर है. घरेलू सरजमीं पर खेल रही टीम इंडिया के सामने पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की चुनौती आसान नहीं होने वाली है, हालांकि क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया तीसरी बार वनडे वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा जमा सकती है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में इससे पहले साल 2003 में आमने-सामने हुई थी, जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, ऐसे में रोहित शर्मा की टीम 20 साल पुराना बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस आर्टिकल में हम जानेंगे तो इस फाइनल मुकाबले को कब, कहां, कितने बजे से देख सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स: (IND VS AUS Live Streaming Details)

भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का फाइनल मैच कब खेला जाएगा ?

विश्व कप 2023 का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच 19 नवंबर (रविवार) को खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का फाइनल मैच कहां खेला जाएगा ?

विश्व कप 2023 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का फाइनल मैच कितने बजे से शुरू होगा ?

विश्व कप 2023 का फाइनल मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, दोपहर 1.30 बजे टॉस होगा.

भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का फाइनल मैच का लाइव टेलिकास्ट कहां होगा ? (India vs AUSTRALIA, Cricket World Cup 2023 Final FREE Live Telecast in TVA)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच का टीवी पर फ्री में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा. स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर फ्री में मैच दिखाया जा रहा है. वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर भी क्रिकेट फैंस फ्री में मैच देख सकते हैं.

भारत और ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं ? (How To Watch IND vs AUS World Cup Final Live Streaming Online)

मोबाइल पर भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला डिज्नी+हॉटस्टार पर देख सकते हैं. डिज्नी+हॉटस्टार विश्व कप के सभी मुकाबले अपने मोबाइल ऐप पर बिना किसी चार्ज के फ्री में ही लाइव स्ट्रीम कर रहा है. टीवी और लैपटॉप पर देखने के लिए सदस्यता लेनी होगी.