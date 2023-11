World Cup 2023 Final: पिच से परेशान 'कंगारू', एक बार फिर मुआयना करने पहुंचे पैट कमिंस

अहमदाबाद. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में आज आमने-सामने होगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में पिच को लेकर ऑस्ट्रेलिया खेमा काफी परेशान नजर आ रहा है. शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस पिच की तस्वीर लेते नजर आए थे, वहीं एक बार फिर रविवार को वह पिच के पास देखे गए. रविवार की सुबह वह पिच का मुआयना करते नजर आए. पैट कमिंस की तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजे लिए हैं.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की मुख्य चिंता मैदान के दोनों किनारों पर क्रीज के सामने पांच मीटर के पैच के बारे में थी, पिच के दोनों किनारों पर इन पैच पर पानी नहीं डाला गया था.

इससे पहले शनिवार को भी पैट कमिंस पिच को लेकर परेशान दिखे थे, उन्होंने पिच की फोटो खींची थी. पिच के सवाल पर उन्होंने कहा था कि मैं पिच इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाता हूं, लेकिन यह काफी सख्त दिख रही है, उन्होंने इसमें अभी ही पानी छिड़का है, इसलिये हां 24 घंटे बाद फिर इसे देखेंगे, लेकिन यह काफी अच्छा विकेट लग रहा है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने लिए मजे:

Pat Cummins has decided to spend the whole night at the pitch

so that no one can tamper it#INDvsAUS #WorldcupFinal pic.twitter.com/ueAFMu2SRE

— Pehn Di Siri (@PehnDiSiri) November 18, 2023