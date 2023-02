Hindi Cricket Hindi

IND vs AUS WT20 WC: देविका बाहर, राधा की होगी वापसी? देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI

India’s Likely Playing XI vs AUS WT20 WC: मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के लिए केवल स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में चल रही है और उनके बल्ले से ही रन निकल रहे हैं.

India’s Likely Playing XI vs AUS WT20 WC: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND W vs AUS W) के बीच महिला टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज कैपटाउन में खेला जाएग. पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को हराकर खिताब जीता था और अब टीम इंडिया उस हार का बदला लेने के लिए तैयार है. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. टीम लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंची है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए भारतीय महिला टीम की प्लेइंग XI में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आयरलैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में राधा यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया और उनकी जगह देविका वैद्द को मौका मिला था. हालांक अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में देविका फिर से बाहर बैठ सकती है और उनकी जगह राधा को भारतीय महिला टीम की प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है.

मौजूदा टूर्नामेंट में भारत के लिए केवल स्मृति मंधाना शानदार फॉर्म में चल रही है और उनके बल्ले से ही रन निकल रहे हैं. वहीं. रिचा घोष के अलावा और कोई बल्लेबाज रन नहीं बना पा रही हैं. लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के टॉप ऑर्डर को अपना रंग दिखाना होगा.

आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने माना कि डॉट गेंद उनके लिए बड़ी समस्या बन गई है, जोकि सेमीफाइनल की राह में भारी पड़ सकती है. आयरलैंड के खिलाफ भारत ने 41 गेंद डॉट खेली, यानी पूरे 7 ओवर में एक भी रन नहीं बना. भारत की अगर ये कमजोरी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बनी रही तो फिर महिला टीम का वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार और बढ़ जाएगा.

विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी हैं. पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद जेमिमाह रोड्रिग्स का बल्ला भी खामोश है. ऑस्ट्रेलिया ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत हराकर गोल्ड मेडल जीता था और अब टीम इंडिया भी उसी की हिसाब चुकता करना चाहेगी.

कप्तान हरमनप्रीत खुद काफी दबाव में हैं, वह अभी तक इस विश्व कप में कोई उपयोगी पारी नहीं खेल पाई हैं. वह उन कुछ बल्लेबाजों में शामिल हैं जो गेंद को लंबी दूरी तक हिट कर सकती हैं लेकिन वह कुछ ज्यादा ही लंबे समय से अनिरंतर चल रही हैं. विश्व कप नॉकआउट मैच में हार से उनका कप्तानी कार्यकाल खत्म हो सकता है.

मैग लैनिंग की अगुआई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम टी20 मैचों में लगातार 22 मैच जीतकर सेमीफाइनल तक पहुंची है और वह बड़े मैचों में अपने खेल को शीर्ष स्तर तक पहुंचाने के लिए मशहूर है. ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2021 में न्यूजीलैंड से एक टी20 मैच गंवाने के बाद किसी भी प्रारूप में महज दो अधिकारिक मैच गंवाए हैं और ये दोनों हार भारत के खिलाफ मिली हैं.

गेंदबाजी विभाग में तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर टूर्नामेंट में भारत की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रही हैं, जिन्होंने अभी तक सात विकेट झटके हैं, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर पांच विकेट चटकाना शामिल रहा है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, शिखा पांडे, राजेश्वरी गायकवाड़, रेणुका ठाकुर सिंह.

