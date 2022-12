India Vs Bangladesh, 1st Test Match 2022 Live Streaming: कब और कहां देखें भारत Vs बांग्लादेश टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग

India vs Bangladesh, 1st Test Match 2022 Live Streaming: बुधवार से भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत होगी. आप कब और कहां देख सकते हैं पहले टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग- यहां मिलेगी पूरी जानकारी...

भारत vs बांग्लादेश @BCBTwitter

India vs Bangladesh, Two Test Match Series, 1st Test LIVE Streaming and LIVE Telecast: वनडे सीरीज में मेजबान बांग्लादेश से हार के बाद टीम इंडिया बुधवार से चट्टोग्राम में दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत करने उतरेगी. बांग्लादेश यहां भी भारत को पटखनी देना चाहेगा लेकिन टेस्ट में भारतीय टीम का अंदाज कुछ और ही रहता है. इसे बांग्लादेश के कप्ताब शाकिब अल हसन बेहतर ढंग से जानते होंगे. हालांकि टीम इंडिया को यहां उसके ओपनिंग बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं मिलेगा.

रोहित वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे और अब उनके दूसरे टेस्ट से पहले फिट होने की उम्मीद नहीं है. लेकिन शुबमन गिल और केएल राहुल ओपन करते दिख सकते हैं. बता दें भारतीय टीम जुलाई के बाद अब कोई टेस्ट खेलेगी. जुलाई में उसने साल 2021 में इंग्लैंड दौरे पर कोविड-19 से स्थगित हुआ मैच खेला था. जहां बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ भारत को हार का सामना करना पड़ा था.

भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपना दावा ठोकने के लिए यह सीरीज अहम है. यहां देखें- कब और कहां देखें इस मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग…

कब खेला जाएगा भारत बनाम बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच बुधवार 14 दिसंबर को खेला जाएगा.

कहां खेला जाने वाला है भारत बनाम बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट चट्टोग्राम के जाहुर अहमद चौधरी स्टेडियम (Zahur Ahmed Chowdhury Stadium) में खेला जाएगा.

किस समय शुरू होगा भारत बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच सुबह 9:00 बजे (IST) शुरू होगा. टॉस सुबह 8.30 बजे होगा.

कहां देख सकते हैं भारत बनाम बांग्लादेश के बीच होने वाला पहला टेस्ट मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले पहला टेस्ट मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) और सोनी लिव ऐप (Sony Liv app) पर किया जाएगा.