India Vs Bangladesh, 2nd ODI Series 2022 Live Streaming: कब और कहां देखें भारत Vs बांग्लादेश मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

India vs Bangladesh, 2nd ODI Series 2022 Live Streaming: कब और कहां देख सकते हैं भारत बनाम बांग्लादेश वनडे मैच, यहां मिलेगी पूरी जानकारी...

पहले वनडे मैच के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ भारत @BCCITwitter

India vs Bangladesh, Three Match ODI Series, 2nd ODI LIVE Streaming and LIVE Telecast: पहले वनडे में हार का सामना करने के बाद बुधवार को भारतीय टीम एक बार फिर रोहित शर्मा के नेतृत्व में मैदान पर उतरेगी. पहले मैच में खराब बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया सिर्फ 186 रनों पर सिमट गई थी लेकिन इसके बावजूद गेंदबाजों ने एक वक्त पर उसकी जीत लगभग पक्की कर दी थी लेकिन मेहदी हसन मिराज ने अंतिम विकेट लिए 51 रन की साझेदारी कर भारत के जबड़े से जीत छीन ली.

अब टीम इंडिया इस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. अगर भारत यहां जीत दर्ज नहीं कर पाया तो उसके हाथ से सीरीज भी निकल जाएगी. पहले मैच में न तो कप्तान रोहित शर्मा चले, न विराट कोहली और न ही शिखर धवन.

नंबर 5 पर उतरे केएल राहुल ने 73 रन की अहम पारी खेलकर भारत के स्कोर तक 180 पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन उन्होंने विकेटकीपिंग करते हुए अंतिम लम्हो में मेहदी हसन का कैच टपका दिया, जिससे भारत को जीती बाजी में भी हार का मुंह देखना पड़ा.

भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बॉलिंग तो जरूर की लेकिन वह मैच का अंतिम विकेट 51 रन बाकी रहते भी नहीं ले पाए. इससे उन्हें कुछ मायूसी तो जरूर मिली होगी.

ऐसे में अब दूसरे मैच में रोमांच अपने चरम पर जरूर होगा क्योंकि 1-0 की बढ़त बना चुकी मेजबान टीम इस मैच में बेखौफ अंदाज में खेलकर सीरीज पर यहीं कब्जा जमाना चाहेगी. यहां देखें- कब और कहां देखें इस मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग…

कब होगा भारत बनाम बांग्लादेश दूसरा वनडे मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार 7 दिसंबर को खेला जाएगा.

कहां खेला जाने वाला है भारत बनाम बांग्लादेश दूसरा वनडे मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे मैच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

किस समय शुरू होगा भारत बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच दूसरा वनडे मैच सुबह 11:30 बजे (IST) शुरू होगा. टॉस दोपहर 11 बजे होगा.

कहां देख सकते हैं भारत बनाम बांग्लादेश के बीच होने वाला दूसरा वनडे मैच?

भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) और सोनी लिव ऐप (Sony Liv app) पर किया जाएगा.