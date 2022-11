मैदान पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी जब रन बनाते हैं तो फैन्‍स उनकी खूब वाहवाही करते हैं. उनके शॉर्ट्स को खूब पसंद किया जाता है और सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ भी होती है लेकिन क्‍या कभी सोचा है कि विराट-रोहित के रन बनाने के पीछे कितने लोगों की नेट्स में मेहनत छुपी होती है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस वक्‍त वायरल हो रह है जिसमें टीम इंडिया को थ्रो डाउन की प्रैक्टिस कराने वाले रघु भारतीय टीम के क्रिकेटर्स के जूते साफ करते नजर आ रहे हैं.Also Read - T20 टीम से बाहर था लेकिन कभी नहीं छोड़ी थी प्रैक्टिस: Mohammed Shami

सोशल मीडिया पर रघु के काम की जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल, भारत और बांग्‍लादेश का मैच बारिश से प्रभावित रहा था. बारिश के चलते बांग्‍लादेश की पारी के चार ओवर घटाए गए. मैच दोबारा शुरू हुआ तो रन लेते वक्‍त लिटन दास फिसल गए थे. थ्रो डाउन की प्रैक्टिस कराने वाले रघु को इस बात का अंदाजा था कि ऐसा करने से भारतीय टीम के खिलाड़ी भी चोटिल हो सकते हैं. लिहाजा वो ब्रश लेकर क्रिकेटर्स के जूते के नीचे वाले हिस्‍से में लगी मिट्टी को हटाते नजर आए. यह पूरा वाक्‍या लाइव मैच के दौरान कैमरे मे रिकॉर्ड हो गया. जिसके बाद से ही रघु की खूब तारीफ हो रही है.

Throw ball specialist Raghu was helping all the Indian players when the match was restarted by cleaning the shoes with a brush to avoid slipping.

The unsung heroes of Indian coaching staff. pic.twitter.com/Fnb0aAVle8

