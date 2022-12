IND vs BAN: दूसरे वनडे में कप्तान रोहित शर्मा को लगी चोट, मैदान छोड़ स्कैन के लिए गए

बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में भारत ने भले बांग्लादेश पर अपना दबदबा बना लिया हो. लेकिन कप्तान के नजरिए से उसके पास अच्छी खबर नहीं है. बांग्लादेश ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. और अभी पारी का चौथा ओवर ही चल रहा था कि मोहम्मद सिराज की एक तेज गेंद पर बल्लेबाज अमानुल हक के बल्ले का किनारा लग कर गेंद दूसरी स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा के पास चली गई.

रोहित शर्मा ने इसे लपकने की भरसक कोशिश की. लेकिन वह सही समय पर गेंद को अडजस्ट नहीं कर पाई और यह तेजी से आती हुई गेंद उनके बाएं हाथ के अंगूठे पर जा लगी. इससे पहले रोहित टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ कैच छूटने का अफसोस मनाते कि उनके अंगूठे से खून निकलता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद फीजियो उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले गए और उन्हें तुरंत ही स्कैन के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने ट्वीट कर जानकारी दी है, दूसरे वनडे इंटरनेशनल में फील्डिंग के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लगी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनका आकलन कर रही है. उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया है.’

बता दें पहला वनडे मैच बांग्लादेश ने अंतिम लम्हो ममें अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त अपने नाम की थी. अगर आज भारत यहां यह मैच हार गया तो वह तीन मैचों की इस सीरीज मे अंतिम वनडे मैच बाकी रहते ही सीरीज हार जाएगा. लेकिन फिलहाल उसका पलड़ा भारी दिख रहा है.