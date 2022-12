IND vs BAN: मेहदी हसन मिराज ने जड़ा शतक, भारत को 272 रनों की चुनौती

ढाका में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर भारत की राह में पिछले मैच के चैंपियन रहे मेहदी हसन मिराज (Mehdi Hasan Miraj) एक बार फिर भारत की राह का रोड़ बन गए. एक वक्त बांग्लादेश भारी मुश्किलों में घिरी हुई थी, जब उसने अपने टॉप 6 विकेट सिर्फ 69 रनों पर गंवा दिए. लेकिन यहां नंबर 8 पर उतरे मेहदी हसन ने फिर वही दिखाया कि बैकफुट पर खड़ी टीम के लिए उलटफेर कैसे किया जाता है.

मिराज ने पारी की आखिरी गेंद पर अपना शतक भी पूरा कर लिया और यह उनके वनडे इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी है. हसन ने 83 बॉल में 4 छक्कों और 8 चौकों की बदौलत यह शतक अपने नाम किया.