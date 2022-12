IND vs BAN: विराट कोहली को नेट्स में बॉलिंग कराते दिखे श्रेयस अय्यर, वीडियो वायरल

भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद अब दो टेस्ट की सीरीज में मेजबान टीम के सामने चुनौती पेश करेगी. सीरीज का पहला टेस्ट मैच चट्टोग्राम में ही खेला जाना है और इससे पहले सोमवार को भारतीय टीम ने यहां अभ्यास किया. स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा भी बैटिंग की प्रैक्टिस करते दिखे और एक मौके पर इन दोनों बल्लेबाजों को टीम के साथी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर यहां लेग स्पिन फेंकते नजर आए.

इस सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होने के चलते बाहर हो गए हैं और ऐसे में केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे. लगता है कोच राहुल द्रविड़ अब अपने सभी खिलाड़ियों से सभी काम कराना चाहते हैं, ताकि मैच में कभी भी जरूरत पड़ने पर सभी खिलाड़ी टीम के काम आ सकें. एक फैन ने एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें विराट अय्यर की बॉल खेलते नजर आ रहे हैं.