जानें एलन डोनाल्ड ने 25 साल बाद क्यों मांगी राहुल द्रविड़ से माफी? भारतीय कोच ने दिया ये जवाब

भारत के खिलाफ चटगांव टेस्ट के दौरान बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच एलन डोनाल्ड (Allan Donald) ने साल 1997 में डरबन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे मैच के दौरान अपने खराब बर्ताव के लिए भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) से माफी मांगी. उस घटना के 25 साल बाद, डोनाल्ड ने द्रविड़ से सार्वजनिक माफी जारी की और उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित भी किया.

अपने समय के दिग्गज खिलाड़ी रहे डोनाल्ड और द्रविड़, दोनों ही फिलहाल कोचिंग स्टाफ में अलग-अलग भूमिका निभा रहे है. भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान ये पूर्व प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर आमने सामने आए और इस बार डोनाल्ड ने पुराने गिले शिकवे खत्म करने का सोचा.