शुभमन गिल की कप्तानी पारी, अक्षर-वॉशिंगटन के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया

भारत और इंग्लैंड के पहले वनडे में शुभमन गिल ने 80 बनाए. वहीं, अक्षर पटेल ने 57 और वॉशिंगटन सुंदर ने 52 की पारी खेली. इन्हीं तीनों खिलाड़ियो की वजह से भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

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अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने टीम को नया झटका नहीं लगने दिया. (Photo from IANS)

भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया

शुभमन गिल ने 80 रन की शानदार कप्तानी पारी खेली

अक्षर पटेल (57) और वॉशिंगटन सुंदर (52) रन के साथ टीम को जिताया

भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली

IND vs ENG 1st ODI: बर्मिंघम में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया. 259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 45.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर जीत हासिल की. कप्तान शुभमन गिल ने 80 रन की बेहतरीन पारी खेली, हालांकि चोट के कारण वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. गिल ने अपनी पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया. उनके अलावा, अक्षर पटेल (57) और वॉशिंगटन सुंदर (52) ने अर्धशतक जड़ते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया. श्रेयस अय्यर ने 35 रन का योगदान दिया, जबकि विराट कोहली सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए.

भारत की बल्लेबाजी में उतार-चढ़ाव, अक्षर-सुंदर ने संभाला

भारतीय टीम ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन 43 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद जल्दी-जल्दी विराट कोहली और फिर श्रेयस अय्यर आउट हो गए. एक समय भारत का स्कोर 160 रन पर 4 विकेट था, लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी ने टीम को कोई और झटका नहीं लगने दिया. इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर, जोश टंग और सैम कुरन को एक-एक विकेट मिला, जबकि आदिल राशिद, बेथल, डॉसन और विल जैक्स को कोई सफलता नहीं मिली.

रूट और डॉसन की पारी से संभली इंग्लैंड

इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही. एक समय टीम का स्कोर 107 रन पर 6 विकेट था. इसके बाद जो रूट (76) और लियाम डॉसन (68) ने सातवें विकेट के लिए 121 रन जोड़कर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया. दोनों बल्लेबाजों की बदौलत इंग्लैंड 47.5 ओवर में 258 रन बनाकर ऑलआउट हो गया. भारत की ओर से अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.