IND vs ENG T20 Weather: पहले मैच में बरसेंगे बादल या सताएगी गर्मी? जानें चेस्टर ली स्ट्रीट का मौसम

आयरलैंड सीरीज हार के बाद टीम इंडिया के पास वापसी करने का अच्छा मौका है. जानिए चेस्टर ली स्ट्रीट में मौसम का क्या हाल है? साथ ही आपको बताएंगे क्या वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा?

Written by: Gargi Santosh
Published: July 1, 2026, 6:19 PM IST
IND vs ENG T20 Weather: पहले मैच में बरसेंगे बादल या सताएगी गर्मी? जानें चेस्टर ली स्ट्रीट का मौसम
चेस्टर ली स्ट्रीट में पूरे दिन बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है. (Photo from Sony Sports X)
  • Ind vs Eng टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा
  • इंग्लैंड टीम ने पहले मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन घोषित कर दी है
  • टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर पर जीत दिलाने का दबाव है
  • भारत के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सभी की नजर रहेगी

IND vs ENG T20 Series: भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 1 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा. हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ मिली सीरीज हार के बाद टीम की रणनीति, चयन और प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं. ऐसे में यह मुकाबला भारत के लिए आत्मविश्वास के साथ अच्छी वापसी का मौका माना जा रहा है. टीम की कमान संभाल रहे श्रेयस अय्यर अब टी20 कप्तान के रूप में अपनी पहली जीत का इंतजार कर रहे हैं. चलिए एक नजर चेस्टर ली स्ट्रीट में मौसम पर भी डाल लेते हैं.

चेस्टर ली स्ट्रीट में बारिश के आसार

बता दें चेस्टर ली स्ट्रीट में पूरे दिन बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई जा रही है. क्योंकि मैच शाम से देर रात तक चलेगा और इस दौरान बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं. ऐसे में मुकाबले में रुकावट या खेल प्रभावित न हो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता. खिलाड़ी और फैंस दोनों उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम साथ दे, ताकि पूरा मैच हो.

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इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन में कौन-कौन?

मेजबान इंग्लैंड ने पहले मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन पहले ही घोषित कर दी है. टीम की कप्तानी हैरी ब्रूक संभालेंगे, जबकि तेज गेंदबाजी आक्रमण में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा. जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, टॉम बैंटन और विल जैक्स जैसे खिलाड़ी बल्लेबाजी को मजबूती देंगे. भारत के सामने चुनौती सिर्फ विपक्षी टीम नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास से भरा खेल भी होगा.

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा इंटरनेशनल डेब्यू?

इस मैच में सबसे चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) को लेकर हो रही है. आयरलैंड सीरीज में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन अब इंग्लैंड दौरे पर उनके डेब्यू की चर्चा तेज है. आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद, उन्हें टीम में जगह मिली और उन्होंने अपने आक्रामक खेल से सभी का ध्यान खींचा. अगर उन्हें इस मैच में मौका मिलता है, तो वह भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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