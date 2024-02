IND vs ENG: रविचंद्रन अश्विन और अंपायर के बीच मैदान पर हो गई बहस, स्टंप्स के समय दिखा गरमा-गरम माहौल

विशाखापत्तनम: भारत और इंग्लैंड के बीच यहां विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच (IND Vs ENG 2nd Test) के पहले दिन मैदान पर गरमा-गरम माहौल देखने को मिला. भारती टीम ने पहले दिन 6 विकेट पर 336 रन बना लिए थे और फिर स्टंप्स की घोषणा कर दी गई. इसके बाद जब खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे तो उस दौरान भारतीय बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) और अंपायर के बीच मैदान पर बहस हो गई.

अश्विन दक्षिण अफ्रीका के अंयापर मराइस इरास्मस से उलझ गए. हालांकि अंपायर और खिलाड़ी के बीच किस चीज को लेकर कहासुनी हुई, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. लेकिन उनके बीच कहा-सुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

क्रिकेट के मैदान पर शांत स्वभाव के लिए मशहूर अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन गरम हो गए. जहां यशस्वी जयसवाल ने पहले दिन बल्ले से शानदार खेल दिखाया तो वहीं, उनके बल्लेबाजी साथी बल्लेबाज अश्विन थोड़े अलग नजर आए. पहले दिन स्टंप्स की घोषणा करने के बाद अश्विन को मैदानी अंपायर मराइस इरास्मस के साथ बहस करते हुए देखा गया. माना जा रहा है कि आखिरी ओवरों के बीच अश्विन मैच में नाबाद शतक जड़ने वाले जायसवाल से लंबी बातचीत कर रहे थे और जिम्बाब्वे के इस अनुभवी अंपायर ने उन्हें इसके लिए टोका.

“No Ashwin, we can’t do that.”

“But why not? It’s possible, have you read the law book, page 83 third para?” pic.twitter.com/VnaZrYRkns

