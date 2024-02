Hindi Cricket Hindi

Vizag Test: विशाखापत्तनम में धांसू है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड, आंकड़े देख अंग्रेजों के उड़े होश

Team India's Test record at Vizag: विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है. भारत ने विशाखापत्तनम में अब तक दो टेस्ट मैच खेले हैं.

विशाखापत्तन: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला (IND vs ENG 2nd Test) शुक्रवार से विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. हैदराबाद में पहला टेस्ट 28 रन से हारने के बाद टीम इंडिया अब सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है. भारत की नजरें दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल करने पर लगी हुई है. विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट रिकॉर्ड (Team India’s Test record in The ACA-VDCA Cricket Stadium) काफी शानदार रहा है. भारत ने विशाखापत्तनम में अब तक दो टेस्ट मैच खेले हैं और दोनों में विजयी रहा है.

इंग्लैंड को 246 रनों से धूल चटाई थी

भारत ने इस मैदान (ind vs eng 2016 test Visakhapatnam) पर अपना पहला टेस्ट मैच नवंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इसमें भारतीय टीम ने अंग्रेजों को 246 रनों से धूल चटाई थी. भारत ने पहली पारी में 455 रन और फिर दूसरी पारी में 204 रन बनाए थे. इसके बाद इंग्लिश टीम पहली पारी में 255 और दूसरी पारी में 158 रन ही बना पाई थी.

विराट कोहली ने इस मैच की पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 81 रन बनाए थे और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था. इस मैच में आर अश्विन ने पहली पारी में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट चटकाए. इसके बाद अश्विन ने दूसरी पारी में तीन और विकेट लेकर मेजबान टीम को शानदार जीत दिलाकर और सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी थी.

दक्षिण अफ्रीका को भी 203 रनों से रौंदा

भारत ने विशाखापत्तनम में (Vizag Test) अपना दूसरा टेस्ट अक्टूबर 2019 में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेला था. इस मैच में रोहित शर्मा ने दोनों पारियों में शतक लगाकर तहलका मचा दिया था. टेस्ट में रोहित के लिए यह एक नई भूमिका थी और उन्होंने दोनों पारियों में सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाई.

भारत ने पहली पारी में 502 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका ने 431 रन बनाए. रोहित ने दूसरी पारी में 149 गेंदों में 127 रन बनाए, जिससे भारत ने पारी घोषित करने से पहले 323 रन बनाए. इसके बाद मोहम्मद शमी दूसरी पारी में गेंद के साथ भारत को शानदार शुरुआत दिलाई और पांच विकेट लिए. भारत ने दूसरी पारी में प्रोटियाज़ को 191 रन पर आउट करके 203 रनों से मैच जीत लिया.

विशाखापत्तन में अब तक हुए दो टेस्ट मैचों में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है और उन्होंने 32.86 की औसत से 23 विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनरों ने 36.04 की औसत से 47 विकेट लिए हैं. दिलचस्प बात यह है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने दोनों मैच जीते हैं. विशेष रूप से, विशाखापत्तनम में पहली पारी का औसत स्कोर 479 है.

भारत बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड:

भारत और इंग्लैंड ने एक दूसरे के खिलाफ अब तक 132 टेस्ट मैच खेले हैं. इसमें से भारत ने 31 जीते हैं जबकि इंग्लैंड को 50 मैचों में जीत नसीब हुई है. दोनों टीमों के बीच अब तक 50 मैच ड्रा रहे हैं. इंग्लैंड ने भारत में अब तक 65 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से भारत ने 22 जीते हैं, इंग्लैंड ने 15 जीते हैं जबकि 28 मैच ड्रा रहे हैं.

दूसरे टेस्ट के लिए भारत और इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग XI:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुबमन गिल, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, केएस भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), बेन फॉक्स (विकेटकीपर), रेहान अहमद, मार्क वुड, टॉम हार्टले, जैक लीच/शोएब बशीर.