IND vs ENG: रोहित शर्मा के दमदार शतक के बावजूद तीसरा वनडे हारा भारत, 1-2 से गंवाई सीरीज

India Lose To England by 27 Runs and Lose ODI Series By 1-2 Match Report: भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मैच के साथ खत्म हो गया. मेजबान टीम ने भारत के सामने 388 रनों का विशाल चुनौती पेश की थी. इसके जवाब में रोहित शर्मा (138), कप्तान शुभमन गिल (77) और विराट कोहली (74) के अलावा मिडल ऑर्डर उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, जिसके चलते टीम को यहां 27 रनों की हार का सामना करना पड़ा.
इस हार के साथ भारत को यहां सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. भारत IPL 2026 के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर सीमित ओवरों की क्रिकेट खेलने आया था. यह दौरा उसके लिए बुरे सपने जैसा साबित हुआ, जहां आयरलैंड से 0-2 से टी20 सीरीज गंवाने के बाद वह इंग्लैंड से 0-4 से 5 मैचों की टी20 सीरीज हारा. इसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज में उसे 1-2 से हार मिली. इस दौरे पर खेले गए कुल 10 मैचों में उसे एकमात्र जीत मिली.
इंग्लैंड की टीम ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. उसने 3 विकेट गंवाकर 387 रन जड़े. बेन डकेट ने जैकब बेथेल के साथ पहले विकेट के लिए 181 गेंदों में 192 रन की साझेदारी करते हुए मेजबान टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. बेथेल 93 गेंदों में 2 छक्कों और 11 चौकों के साथ 91 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद डकेट ने जो रूट के साथ दूसरे विकेट के लिए 80 गेंदों में 101 रन जुटाकर टीम को 293 के स्कोर तक पहुंचा दिया. डकेट 135 गेंदों में 19 बाउंड्री के साथ 141 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
यहां से जो रूट ने मोर्चा संभाला, उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक (14) के साथ तीसरे विकेट के लिए 31 रन, जबकि जोस बटलर के साथ चौथे विकेट के लिए 19 गेंदों में 63 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया. रूट 48 गेंदों में 9 चौकों के साथ 74 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि बटलर ने 13 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ 41 रन की ताबड़तोड़ नाबाद पारी खेली. भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट हासिल किए और प्रिंस यादव ने 1 विकेट निकाला.
इसके जवाब में भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 360 रन ही बना सकी. रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 24.2 ओवरों में 147 रन की साझेदारी की. गिल 84 गेंदों में 11 बाउंड्री के साथ 77 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद रोहित ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 86 गेंदों में 113 रन जोड़कर टीम को 260 के स्कोर तक पहुंचा दिया.
रोहित शर्मा 110 गेंदों में 5 छक्कों और 17 चौकों के साथ 138 रन बनाकर पवेलियन लौटे. यहां से कोहली ने ईशान किशन के साथ तीसरे विकेट के लिए 29 गेंदों में 44 रन जुटाए. टीम इंडिया मैच में वापसी करती नजर आ रही थी, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद लड़खड़ाने गई. कोहली 60 गेंदों में 7 बाउंड्री के साथ 74 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ईशान ने 14 रन का योगदान दिया. इनके अलावा, गुरनूर बरार ने नाबाद 18 रन बनाए. मेजबान टीम की तरफ से सैम करन ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए. जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और जैकब बेथेल को 1-1 सफलता हाथ लगी.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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