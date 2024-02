IND Vs ENG: भारत ने दर्ज की टेस्ट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत, इंग्लैंड को 434 रनों से रौंदकर सीरीज में बनाई 2-1 की बढ़त

राजकोट: यशस्वी जायसवाल (नाबाद 214) के बाद रवींद्र जडेजा (5 विकेट) की बदौलत भारत ने यहां राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच (IND Vs ENG 3rd Test) के चौथे दिन शनिवार को इंग्लैंड को 434 रौंद दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने पांच माचों में टेस्ट सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. भारत के 577 टेस्ट मैचों के इतिहास में रनों के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी जीत है. वहीं, रनों के लिहाज से इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में उसकी दूसरी सबसे बड़ी हार है.

भारत ने यशस्वी जायसवाल (नाबाद 214) और सरफराज खान (नाबाद 68) के बीच छठे विकेट के लिए 172 रनों की अविजित साझेदारी के दम पर 4 विकेट पर 430 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 557 रनों का लक्ष्य रख दिया. इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 122 रनों पर ढेर हो गई.

इंग्लैंड के लिए मार्क वुड 33 रन बनाकर दूसरी पारी में टॉप स्कोरर रहे. उनके अलावा बेन फोक्स और टॉम हार्टली ने 16-16 तथा कप्तान बेन स्टोक्स ने 15 रन बनाए. भारत की ओर से दूसरी पारी में जडेजा के 5 विकेटों के अलावा कुलदीप यादव ने दो जबकि जसप्रीत बुमराह तथा रविचंद्रन अश्विन ने एक-एक सफलता हासिल की. जडेजा ने अपने करियर में 13वीं बार 5 विकेट हॉल लिया है.

