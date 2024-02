IND vs ENG 3rd Test: तीसरे टेस्ट से पहले राजकोट पहुंचे रोहित शर्मा, टीम मैनेजमेंट को इन 5 सवालों के देने होंगे जवाब

राजकोट: इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से होने वाले तीसरे टेस्ट (IND vs ENG 3rd Test) से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सोमवार को राजकोट पहुंच गए. छह फरवरी को दूसरे टेस्ट के समाप्त होने के बाद से दोनों टीमें ब्रेक पर है. इंग्लैंड की टीम इस समय अबू धाबी में है जबकि भारतीय खिलाड़ी अपने परिवार से साथ थे. लेकिन भारतीय टीम आज यानी के 12 फरवरी को राजकोट में एकत्रित होंगी और फिर टीम अगले दिन से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी. रोहित को सोमवार को नए हेयरस्टाल में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां से वह राजकोट के लिए रवाना हो रहे थे. ‘हिटमैन’ की रवानगी का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

विराट कोहली निजी कारणों के चलते इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. उनके अलावा केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को लेकर भी दुविधा है क्योंकि दोनों पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए थे और दूसरे मैच में नहीं खेल पाए थे. हालांकि, राहुल और जडेजा दोनों बाकी बचे तीन टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी भागीदारी फिटनेस पर निर्भर करेगी.

भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में होने वाले तीसरा टेस्ट को शुरू होने में अभी कुछ ही दिन बाकी है. लेकिन कई स्टार खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के कारण भारत की प्लेइंग-11 कैसी होगी? यह देखने वाली बात है. तीसरे टेस्ट से पहले पांच ऐसे सवाल हैं, जोकि हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा को परेशान कर रहे होंगे?

Team India arrived in Rajkot for 3rd Test against England.#RohitSharma #ShubmanGill #INDvENG pic.twitter.com/2aE00GOc6S

— Ishan Joshi (@ishanjoshii) February 11, 2024