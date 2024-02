IND vs ENG, 4th Test: अश्विन-कुलदीप के शानदार स्पेल के सामने 145 पर ढेर हुई इंग्लैंड; जीत से 152 रन दूर टीम इंडिया

रांची टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय टीम ने रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्ड 35वें पांच विकेट हॉल की मदद से इंग्लैंड को 145 रन पर ऑलआउट करने के बाद स्टंप्स तक 40/0 का स्कोर खड़ा कर लिया है. इंग्लैंड के दिए 192 रन के जवाब में भारत अब जीत से 152 रन दूर है. दिन का खेल खत्म होने पर कप्तान रोहित शर्मा 24 जबकि उनके साथी सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर खेल रहे थे.

दूसरी पारी में अब तक हुए आठ ओवर में रोहित काफी सकारात्मक नजर आए. वह अब तक 27 गेंद का सामना करते हुए चार चौके मारे चुके हैं. उन्हें जो रूट, टॉम हार्टले और शोएब बशीर की स्पिन तिकड़ी का सामना करने में कोई परेशानी नहीं हुई.

Also read: IND Vs ENG 4th Test Day 3 Highlights: भारत को जीत के लिए 152 रनों की जरूरत, स्टंप्स तक स्कोर 40/0

अश्विन (51 रन पर पांच विकेट) ने इससे पहले 35वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाए जबकि कुलदीप (22 रन पर चार विकेट) ने चार बल्लेबाजों को आउट किया जिससे सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली (91 गेंद में 60 रन, सात चौके) की तेजतर्रार पारी के बावजूद इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 145 रन पर सिमट गई.

इंग्लैंड के पहली पारी के 353 रन के जवाब में सुबह के सेशन में भारत 307 रन पर सिमट गया था और 46 रन से पिछड़ गया. ध्रुव जुरेल ने 90 रन की जुझारू पारी खेलकर टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

अश्विन ने रविंद्र जडेजा (56 रन पर एक विकेट) के साथ मिलकर दूसरी पारी में नई गेंद से आक्रमण की शुरुआत की. उन्होंने टूटती हुई पिच पर पांचवें ओवर में बेन डकेट (15) और ओली पोप (00) को लगातार गेंदों पर आउट किया.

End of a terrific day in Ranchi! #TeamIndia need 152 more runs to win on Day 4 with 10 wickets in hand

Scorecard https://t.co/FUbQ3MhXfH#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JPJXwtYrOx

— BCCI (@BCCI) February 25, 2024