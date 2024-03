IND vs ENG- धर्मशाला टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित, यह तेज गेंदबाज बाहर

धर्मशाला. भारत के खिलाफ 5वें और आखिरी टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग XI की घोषणा कर दी है. उसने पिछले टेस्ट की अपनी प्लेइंग XI से सिर्फ एक बदलाव किया है. इस मैच के लिए तेज गेंदबाज मार्क वुड (Mark Wood) को मौका दिया गया है, जबकि ऑली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) को बाहर किया गया है. इंग्लैंड के लिए यह टेस्ट मैच उसके दो खिलाड़ियों के नजरिए से बहुत खास होगा. जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) यहां अपने करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे.

यह मैदान उनके लिए बहुत होगा क्योंकि हाल ही में यहां आयोजित हुए वनडे वर्ल्ड कप के दौरान जॉनी ने अपने वनडे करियर का 100वां मैच भी इसी मैदान पर खेला था. इसके अलावा जेम्स एंडरसन (James Anderson) यहां 700 विकेट क्लब में एंट्री करने की कोशिश करेंगे.

एंडरसन इस आंकड़े से सिर्फ 2 विकेट दूर हैं. ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले और इकलौते तेज गेंदबाज होंगे, जबकि 700 विकेट क्लब में वह कुल तीसरे गेंदबाज होंगे.

We make one change for the final match of the series 🔁

🇮🇳 #INDvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | #EnglandCricket

— England Cricket (@englandcricket) March 6, 2024