IND vs ENG- धर्मशाला टेस्ट से पहले क्या है पिच और मौसम का हाल!

IND vs ENG 5th Test Pitch Report: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड को धर्मशाला का मौसम घर जैसा माहौल मुहैया कराएगा लेकिन पिच भारत वाली होगी. भारत बनाम इंग्लैंड पिच रिपोर्ट, धर्मशाला मौसम.

धर्मशाला टेस्ट की पिच @Instagram

IND vs ENG 5th Test Pitch Report and Weather Forecast Report: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) की टीमें गुरुवार से धर्मशाला में 5वें टेस्ट मैच की शुरुआत के लिए तैयार हैं. धर्मशाला में हाल के दिनों में काफी बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम में ठंडक बरकरार है. ऐसे में पिच क्यूरेटर्स को यहां पिच पर ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में यह मैच पहले इस्तेमाल हो चुकी पिच पर खेला जाएगा, जहां रणजी ट्रॉफी का मैच खेला गया था. मैच के पहले दिन यहां बारिश के भी आसार हैं, जिससे मैच का रोमांच कुछ किरकिरा हो सकता है.

WTC प्वॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम इंडिया

भारत इस सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर चुका है. सीरीज भले उसके नाम हो चुकी है लेकिन वह वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप प्वॉइंट्स टेबल (WTC Points Table) को देखते हुए इस मैच को हल्के में लेने की कोशिश कतई नहीं करेगा. टीम इंडिया इस प्वॉइंट्स टेबल में अभी नंबर 1 बना है. भारत इस स्थान को बरकरार रखना चाहेगा क्योंकि वह न्यूजीलैंड की हार के कारण यहां पहुंचा है और वह कीवी टीम को कोई मौका देना नहीं चाहेगा.

रणजी ट्रॉफी में इस्तेमाल हो चुकी है पिच

धर्मशाला टेस्ट के लिए पिच की बात करें तो यहां क्यूरेर्स को मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते पिच पर काम करने का खास मौका नहीं मिला है. बीते कुछ दिनों में यहां लगातार बरसात और बर्फबारी भी हुई थी, जिससे रणजी ट्रॉफी में इस्तेमाल पिच को ही इस मैच के लिए उपयोग में लाया जाएगा.

धर्मशाला टेस्ट-पिच रिपोर्ट

ऐसे में यह इस्तेमाल हुई पिच स्लो टर्नर ही होगी. पिच की जो तस्वीरें सामने आई हैं तो उस पर घास नहीं हैं और यह वह हरी घास वाले मैदान के बीच भूरी-भूरी दिख रही है, जिस पर तेज गेंदबाजों को एक हद तक ही मदद मिलेगी और बाद में यहां स्पिनरों का ही दबदबा दिखाई देगा.

धर्मशाला टेस्ट-मौसम का हाल

मैच से पहले यानी आज बुधवार को धर्मशाला में बादल कुछ आंख-मिचौली जरूर खेलेंगे लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं है. लेकिन मैच के पहले दिन यानी 7 मार्च को यहां बारिश की जोरदार आशंका है. मौसम वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक, बारिश की 82 फीसदी आसार हैं. पूरा दिन बादलों से ही घिरा रहेगा. हालांकि इसके बाद बाकी के बचे 4 दिन बारिश के कोई आसार हीं हैं.