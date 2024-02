IND vs ENG: इंग्लैंड की शर्मनाक हार के बाद बेन स्टोक्स ने अंपायर्स के फैसले पर उठाए सवाल, कहा- अंपायर्स कॉल हटाओ

राजकोट: भारत के ख़िलाफ तीसरे टेस्ट में 434 रनों से मिली शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने डिशीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) से अंपायर्स कॉल हटाने की मांग की है. दरअसल, इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान फ़ील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना ने जैकी क्रॉली को बुमराह की गेंद पर आउट करार दिया था. लेकिन जब अंपायर्स कॉल के कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा तो वह काफ़ी नाराज थे. इसके बाद स्टोक्स काफी काफी निराश थे. उन्होंने अब डीआरएस में बदलाव की मांग की है. उनका मानना है रिप्ले में जो गेंद दिखाया गया, उसके अनुसार गेंद लेग स्टंप के ऊपर से जाती.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, इस सीरीज में ऐसा दूसरी बार हुआ है, जब क्रॉली अंपायर्स कॉल का शिकार हुए हैं. विशाखापटनम टेस्ट में भी कुलदीप यादव की गेंद पर कुछ ऐसा ही हुआ था और उस समय भी स्टोक्स ने उस फ़ैसले को गलत बताया था. इंग्लैंड की हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान को मुख्य कोच ब्रैंडन मैकुलम के साथ मैच रेफ़री जेफ क्रो से स्पष्टीकरण मांगते देखा गया था.

स्टंप्स पर बोलते हुए स्टोक्स ने कहा, ” उन्हें बताया गया था कि रिव्यू के दौरान जिन चीज़ों को दिखाया गया था, उसमें कमियां थीं. उसमें गेंद दिखाया गया था, वह लेग स्टंप के ऊपर से गुजरता. हॉकआई ने स्टोक्स को इस बात की पुष्टि की कि DRS के दौरान दिखाई गईं चीज़ें बिल्कुल सही थीं.”

❎ “The ball didn’t hit the stump on the replay. We should take away umpires call.”

📹 “When the people in charge of it are saying that something’s gone wrong, then that says enough.”

Ben Stokes chats to @cameronponsonby about the DRS decisions in their defeat 🏏 #INDvENG pic.twitter.com/89RWI4LT7Z

— talkSPORT Cricket (@Cricket_TS) February 18, 2024