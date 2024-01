Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Eng Ashwin V Ben Stokes Indian Bowlers To Dismissed A Batters Most Times In Test Matches

Ben Stokes के गले की हड्डी बने Ashwin, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बनाया अपना शिकार

Ashwin v Ben Stokes

हैदराबाद: इंग्लैंड के खिलाफ यहां हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट (IND vs ENG) में टीम इंडिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारतीय स्पिनरों के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं. भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को आउट करके अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. अश्विन ने स्टोक्स को एक स्पेशल डिलीवरी से पर आउट किया जो मिडल स्टंप पर पिच हुई और बल्लेबाज से दूर जा गिरी.

ऑफ स्पिनर अश्विन ने इंग्लैंड की दूसरी पार में 37वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टोक्स को बोल्ड किया. इंग्लिश कप्तान उस समय 33 गेंदों का सामना करने के बाद छह रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड का स्कोर उस समय 163 रन था.

अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 12वीं बार स्टोक्स को आउट किया है. भारतीय ऑफ स्पिनर ने अपने करियर में अब तक स्टोक्स के खिलाफ केवल 232 रन खर्च किए हैं. स्टोक्स और अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 25वीं बार एक-दूसरे के खिलाफ आमने-सामने हुए हैं, जिसमें अश्विन ने इंग्लिश ऑलराउंडर पर अपना दबदबा बनाया है.

टेस्ट क्रिकेट में अश्विन ने जिन टॉप तीन बल्लेबाजों को आउट किया है, वे तीनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. टेस्ट क्रिकेट में ऑफ स्पिनर अश्विन ने स्टोक्स के अलावा डेविड वॉर्नर को 11 बार और एलिस्टर कुक को 9 बार आउट किया है. अनुभवी स्पिनर 500 टेस्ट विकेट के आंकड़े के भी करीब हैं. स्टोक्स को आउट करने के बाद अश्विन के अब टेस्ट क्रिकेट में 495 विकेट हो गए हैं. अश्विन दूसरी पारी में अब तक दो विकेट हासिल कर चुके हैं. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह दो और अक्षर पटेल तथा रवींद्र जडेजा ने दूसरी पारी में एक-एक विकेट लिए हैं. अश्विन ने पहली पारी में भी तीन विकेट अपने नाम किए थे.

मैच की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को उसकी पहली पारी में 246 रन का स्कोर बनाया और फिर अपनी पहली पारी में 436 रन बनाकर 190 रनों की बढ़त हासिल कर ली. इंग्लैंड ने इसके बाद अपनी दूसरी पारी में भारत की लीड को उतार दी है और वह करीब 100 रन की बढ़त भी ले चुका है. ओली पोप अकेले डटे हुए हैं और वह शतक बनाकर खेल रहे हैं.

टेस्ट मैचों में सर्वाधिक बार बल्लेबाजों को आउट करने वाले भारतीय गेंदबाज

12 – रविचंद्रन अश्विन vs बेन स्टोक्स*

11 – रविचंद्रन अश्विन vs डेविड वॉर्नर

11 – ईशांत शर्मा vs एलिस्टेयर कुक

11 – कपिल देव vs ग्राहम गूच

10 – हरभजन सिंह vs रिकी पोंटिंग

10 – कपिल देव vs एलन बॉर्डर

10 – कपिल देव vs डेविड गॉवर

10 – कपिल देव vs मार्कम मार्शल.