VIDEO- बेन फॉक्स के विकेटकीपिंग स्टाइल से मैदान पर खिलाड़ियों की छूटी हंसी, रोहित शर्मा-ABD का भी रिएक्शन वायरल

हैदराबाद: भारत और इंग्लैंड के बीच यहां राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गुरुवार को एक गजब का ड्रामा देखने को मिला. इंग्लैंड के विकेटकी बेन फोक्स (Ben Foakes) की ओर से एक मजेदार घटना देखने को मिली. इंग्लैंड को 246 रन पर ढेर करने के बाद भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो फिर उसके बाद मैदान पर एक मजेदार घटना देखने को मिली. भारतीय पारी के तीसरे ओवर में जब कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस समय इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज बेन फोक्स की एक हरकत कैमरे में कैद हो गई. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, भारतीय बल्लेबाजी के समय पारी का तीसरा ओवर मार्क वुड डाल रहे थे. कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी पहली ही इनस्विंग गेंद को फ्लिक करके अपना खाता खोल लिया. गेंद डीप में चली गई, जहां से थ्रो होने से के बाद वापस विकेटकीपर बेन फोक्स के पास आई. इस दौरान फोक्स की आंखें गेंद पर टिकी थीं और थ्रो को रोकने के प्रयास में वह दौड़ते-दौड़ते तीनों स्टंप्स पर जा गिरे. इसके बाद तीनों स्टंप्स बिखर कर जमीन पर जा गिरी. इस नजारे को देखकर वहां पर मौजूद कप्तान रोहित भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फॉक्स ने जिस अंदाज में गेंद को पकड़ा उसे देख एबी डिविलियर्स काफी हैरान रह गए. एबी ने फॉक्स के इस गेंद पकड़ने के अंदाज की तुलना रग्बी के शानदार टैकल से कर डाली. उन्होंने लिखा, “बेन फॉक्स यह शानदार था. स्टंप्स पर बेहतरीन रग्बी टैकल.”

England’s first direct hit of the day, and they didn’t even need the ball – just Foakesy 😂#INDvENG #BazBowled #JioCinemaSports #IDFCFirstBankTestSeries pic.twitter.com/oa98WwWuBg

— JioCinema (@JioCinema) January 25, 2024