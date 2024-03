IND vs ENG- Devdutt Padikkal को डेब्यू का मौका, जानें- खिलाड़ी का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड

Devdutt Padikkal Test Debut in Dharamsala Test- धर्मशाला. भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के 5वें और आखिरी मैच में युवा लेफ्टहैंडर बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal) को डेब्यू का मौका मिला है. वह भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले 314वें खिलाड़ी बने हैं. उन्हें रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की जगह टीम में शामिल किया गया है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने गुरुवार को टॉस के वक्त बताया कि पाटीदार मैच की पूर्व संध्या पर चोटिल हो गए थे, जिसके बाद पडीक्कल को जगह मिली है. बता दें कर्नाटक के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले पडीक्कल को यहां नंबर 4 या 5 पर बैटिंग का मौका मिलेगा.

बता दें साल 2018 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले पडीक्कल ने अब तक कुल 31 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसकी 53 पारियों में उनके नाम 2227 रन हैं, जिसमें 6 शतक और 12 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. इस सीजन वह गजब की फॉर्म में हैं और भारतीय टेस्ट टीम में आने से पहले वह अपने गृह राज्य और भारत A टीम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धमाल मचाकर यहां पहुंचे हैं.

