Hindi Cricket Hindi

Ind Vs Eng England Have Registered Most Test Wins Against India On Their Own Soil See Stat

IND vs ENG: हैदराबाद में भारत को हराते ही इंग्लैंड ने रचा इतिहास, इस मामले में बनी नंबर-1 टीम

most Test wins against India, on their own soil: टीम इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है.

England cricket team

हैदराबाद: भारत दौरे पर आने से पहले सब यही कह रहे थे कि इंग्लैंड का बैजबॉल वाली रणनीति भारत में कामयाब नहीं हो पाएगा. लेकिन इंग्लिश टीम अपनी रणनीति पर अमल रही और हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में उसने मेजबान भारत को रौंदकर यह दिखा कि उसका बैजबॉल हर जगह कामयाब है. टीम इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत दर्ज करने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम (India vs England 1st Test) ने इतिहास रच दिया है.

Trending Now

बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम अब भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाल टीम (registered most Test wins against India, on their own soil) बन गई है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहली पारी में 246 रन का स्कोर बनाया, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 436 रन बनाकर 190 रन की लीड ले ली. हालांकि दूसरी पारी में इग्लैंड के लिए ओली पोप ने 196 रन बनाकर टीम को 420 के स्कोर तक पहुंचा दिया. इसके बाद गेंदबाजी में अपना डेब्यू मैच खेलने उतरे टॉम हॉर्टली ने सात विकेट लेकर भारत की कमर तोड़ दी और इंग्लैंड को 28 रन से जीत दिला दी.

You may like to read

भारत में सबसे सफल विदेशी टीम इंग्लैंड

पहले टेस्ट में भारत को उसके घर में हराने के बाद इंग्लैंड अब यहां पर सबसे सफल विदेशी टीम बन गई है. इंग्लैंड ने भारत में भारत के खिलाफ अब तक 65 टेस्ट मैच खेले हैं और इसमें उसने 15 जीते हैं और 22 हारे हैं. इंग्लिश टीम का जीत प्रतिशत 23 का रहा है. इंग्लैंड ही वह टीम है, जिसने भारत में आखिरी बार टेस्ट सीरीज जीती थी. उसके बाद से कोई भी टीम अब तक भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है.

इंग्लैंड के खिलाफ हारते ही WTC Points Table में भारत को हुआ भारी नुकसान, बांग्लादेश से भी नीचे लुढ़का

ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. कंगारुओं ने भारत में 47 टेस्ट मैचों में 14 जीते है और 13 हारे हैं. साउथ अफ्रीका की टीम भारत में तीसरे सफल रही है. उसने यहां पर भारत के खिलाफ 19 मैचों में पांच जीते हैं और 11 हारे हैं. पाकिस्तान ने भारत में भारत के खिलाफ 33 मैचों में पांच जीते हैं और 7 हारे हैं. न्यूजीलैंड भी 36 में से केवल दो ही जीत पाई है और 17 में उसे हार का सामना करना पड़ा है.

श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे खराब

भारत में भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है. श्रीलंका ने 22 में 13 हारे हैं और कोई मैच नहीं जीता है. जिम्बाब्वे पांच में से चार हारा है. बांग्लादेश तीन में से तीन हारा है जबकि अफगानिस्तान ने अब तक एक टेस्ट मैच खेला है और उसमें उसे हार मिली है.