IND vs ENG- रांची में इंग्लैंड ने छोड़ा बैजबॉल, माइकल वॉन गदगद- दे डाला नया नाम

रांची. भारत के खिलाफ रांची में चौथा टेस्ट मैच खेल रही इंग्लैंड की हालत मैच के पहले ही दिन खस्ता हो गई. उसने सिर्फ 57 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, जबकि 112 रनों पर उसकी आधी टीम पवेलियन में थी. यहां पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज जो रूट (Joe Root) एक छोर पर थे और उन्होंने तुरंत ही नंबर 7 पर उतरे विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स (Ben Foakes) के साथ इंग्लिश पारी के गियर बदल दिए. इंग्लैंड के इस अंदाज की तारीफ उसके पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने भी की है और उन्होंने टीम के इस अंदाज को ‘कॉमनसेंस बॉल’ ( Common sense Ball) क्रिकेट करार दिया.

इस टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम अपने उसी बैजबॉल अंदाज में उतरी थी और शुरुआत में वह करीब 5 रन प्रति ओवर रन बना रही थी. शुरुआती 4 विकेट गंवाकर भी उसके अंदाज में बदलाव नहीं आया था. इसके तुरंत बाद ही कप्तान बेन स्टोक्स (3) भी आउट हुए तो पहले सत्र के बाद उसने दिन के दूसरे सत्र में अपनी रणनीति बदल दी.

इंग्लैंड के लिए जो रूट और बेन फॉक्स की जोड़ी अब तेजी से रन बनाने की बजाए विकेट पर समय बिता रहे थे और कमजोर गेंदों पर रन जुटाने काम करने लगे. इस अंदाज में उसने दिन के दूसरे सत्र में कोई विकेट नहीं गवाया, जिसके बाद इंग्लैंड माइकल वॉन ने इंग्लैंड के इस रवैये की तारीफ की.

वॉन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ‘कॉमन सेंस बॉल (सामान्य समझ वाला खेल) देखना शानदार है.’ इसके साथ ही उन्होंने हैश टैग INDvs ENG का इस्तेमाल भी किया.

रूट की बैटिंग से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा, ‘थोड़ा सा रूट बॉल देखना भी प्यारा है.’ इस पोस्ट पर उन्होंने मजाक करने वाला इमोजी और हैश टैग INDvs ENG इस्तेमाल भी किया. इससे पहले वॉन ने जब इंग्लैंड के धड़ाधड़ विकेट गिरते देखे तो उन्होंने इस पिच को शॉकर बताया था. लेकिन जब रूट और बेन फॉक्स ने 113 रनों की साझेदारी की तो उन्होंने कहा कि अब यह शॉकर नहीं है.

The pitch is clearly no longer a shocker .. 😜 #INDvsENG

इसके बाद उन्होंने एक अन्य एक्स पोस्ट में लिखा, ‘इस पिच पर 275 रन भी प्रतिस्पर्धी होंगे… 112 पर 5 विकेट गंवाने वाली इंग्लैंड आराम से यहां जाती दिख रही है लेकिन कॉमन सेंस लौटी है और इंग्लैंड अब खेल में वापस दिख रहा है.’

275 feels like a very competitive total on this pitch … at 112 for 5 England looked well short but common sense arrived and England are now back in the game … #INDvENG

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 23, 2024