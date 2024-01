IND vs ENG: भारत दौरे पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के शेफ के साथ आएगी इंग्लैंड टीम; सहवाग ने ली चुटकी

भारत दौरे के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया है लेकिन जनवरी 2024 में होने वाले इस दौरे के लिए ईसीबी ने एक कुक का इंतजाम जरूर कर लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट टीम भारत के आगामी दौरे पर प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के शेफ के साथ ट्रैवल करेगी.

ईसीबी ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि मसालेदार चीजें पसंद करने वाले खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जा सके. बता दें कि शेफ उमर मेजियान ने इससे पहले दिसंबर 2022 में इंग्लैंड टीम के साथ पाकिस्तान का दौरा किया था जहां बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की अगुवाई में इंग्लैंड ने घरेलू टीम को क्लीन स्वीप किया था.

‘द टेलीग्राफ’ ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘सात हफ्ते लंबे दौरे पर खिलाड़ियों को बीमार पड़ने से बचाने के लिए इंग्लैंड इस महीने के अंत में अपने बावर्ची को भारत दौरे पर ले जाएगा. यह बावर्ची 25 जनवरी को हैदराबाद में शुरू होने वाले शुरुआती टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेगा. इसका मकसद खिलाड़ियों के पोषण का ध्यान रखना है.’’

भारतीय फैंस ने ईसीबी के इस फैसले को नकारात्मक नजरिए से देखा, वहीं भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम पर कटाक्ष किया. सहवाग ने इस खबर के बारे में किए बार्मी आर्मी के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, “ये जरूरत कुक के जाने के बाद पढ़ेगी, आईपीएल में नहीं पड़ेगी.”

सहवाग के अलावा भारत के पूर्व क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने भी इस मामले पर टिप्पणी की. उन्होंने ट्वीट किया, “अच्छा विचार है. मुझे यकीन है कि अधिकांश अंग्रेजी खिलाड़ी साल-दर-साल आईपीएल के लिए अपने शेफ भी ला रहे होंगे.”

